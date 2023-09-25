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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الكرة النسائية يواجه السنغال بالمرحلة الثانية في تصفيات "أمم أفريقيا"

منتخب الكرة النسائية
منتخب الكرة النسائية

تأهل منتخب السنغال لسيدات كرة القدم إلى المرحلة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "المغرب 2024، عقب فوزه على منتخب موزمبيق بهدفين مقابل هدف في المباراة؛ التى جمعت بينهما اليوم الاثنين على ملعب استاد لات ديور بالسنغال بلقاء العودة بالمرحلة الاولى بالتصفيات.


وكانت السنغال قد تعادلت أمام موزمبيق 1-1 فى مباراة الذهاب يوم الجمعة الماضي على نفس الملعب ليصبح مجموع مباراتى "الذهاب والعودة" 3-2 لصالح المنتخب السنغالى.


ويواجه المنتخب السنغالى بالمرحلة الثانية بالتصفيات نظيره المنتخب الوطنى الاول لسيدات كرة القدم.


وتقام مباراة الذهاب في أواخر شهر نوفمبر المقبل على ان تقام مباراة العودة فى مطلع شهر ديسمبر المقبل .


وتأهل المنتخب الوطني للمرحلة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية "المغرب 2024"، عقب فوزه على منتخب جنوب السودان بمجموع مباراتى الذهاب والعودة بالمرحلة الاولى 8-صفر.


حيث جدد المنتخب الوطنى فوزه على نظيره جنوب السودان برباعية نظيفة في المباراة التى جمعت بينهما أمس الأحد على ملعب استاد السلام فى مباراة العودة بالمرحلة الاولى.


وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت يوم الأربعاء الماضى على ملعب استاد بتروسبورت انتهت بفوز المنتخب الوطني بنفس النتيجة ليصبح مجموع مباراتى الذهاب والعودة 8-صفر لصالح المنتخب الوطنى.

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