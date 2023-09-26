لازم تعرف قيمة الزمالك.. رسالة نارية من شوبير لـ أوسوريو

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة للمدير الفني لنادي الزمالك أوسوريو، عقب تصريحاته في المؤتمر الصحفي لمباراة المقاولون العرب.

وقال: “حضرتك لازم تعرف قيمة ومكانة نادي الزمالك، من الطبيعي فوز الزمالك على أي فريق، وما دون ذلك هي مفاجأة”.

اقتنص المقاولون العرب تعادلا مثيرا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تقدم الزمالك باحتجاج رسمي ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك: "الزمالك يتقدم باحتجاج رسمي ضد أمين عمر حكم مباراة المقاولون".