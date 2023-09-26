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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متلازمة القلب المكسور.. مرض يصيب النساء أكثر من الرجال |تفاصيل

القلب
القلب

متلازمة القلب المكسور (Takotsubo syndrome) هي حالة طبية نادرة تؤثر على عضلة القلب وتسبب أعراض تشبه أعراض النوبة القلبية. وفعلياً، فإن النساء يصابن بمتلازمة القلب المكسور بنسبة أعلى بكثير من الرجال.

وبحسب ما نشره موقع هيلثي، تُعرف أيضًا متلازمة القلب المكسور بـ "القلب الإجهادي"، وهي تتسم بانقباضات غير عادية في عضلة القلب تحدث نتيجة للتوتر العاطفي الشديد أو الصدمات النفسية أو الضغط العاطفي الحاد. وتشمل الأعراض الشائعة لمتلازمة القلب المكسور الألم الشديد في الصدر وضيق التنفس وضعف عام وتسارع النبض.

على الرغم من أن متلازمة القلب المكسور تصيب في العادة النساء بنسبة أعلى، إلا أن الأسباب الدقيقة لهذا التفاوت لم تُحدد بشكل كامل بعد. وهناك بعض العوامل التي يُعتقد أنها تسهم في زيادة خطر الإصابة بهذه المتلازمة، مثل انقطاع الهرمونات الأنثوية المرتبط بسن اليأس، والتوتر العاطفي الناتج عن تغيرات الحياة والعلاقات الاجتماعية.

متلازمة القلب المكسور تُعتبر حالة طارئة تتطلب رعاية طبية عاجلة. إذا كنت تشعر بأعراض تشبه أعراض النوبة القلبية، يجب عليك الاتصال بالطوارئ الطبية على الفور لتلقي العلاج المناسب.

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