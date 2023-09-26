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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة النفط النيجيرية ومثيلاتها الكبرى تتفق على تقليص المحادثات بشأن العقود

نيجيريا
نيجيريا

اتفقت شركة النفط الحكومية النيجيرية NNPC المحدودة وشركات النفط الكبرى يوم الاثنين على تقليص الوقت اللازم لإتمام محادثات العقود من ثلاث سنوات حاليًا إلى ستة أشهر لتسريع المشاريع الاستثمارية في أكبر منتج للنفط في إفريقيا.

وكثيراً ما تؤدي المفاوضات المطولة بشأن العقود الرئيسية في قطاع النفط والغاز إلى إبطاء الاستثمارات الجديدة التي تشتد الحاجة إليها في نيجيريا، مما يضر بخطط الحكومة لزيادة الإنتاج وأحياناً الدعاوى القضائية عندما يحين موعد تجديد العقود.

تدير شركة النفط الوطنية النيجيرية عمليات مشروع مشترك مع شركات النفط الكبرى.

تهدف الاتفاقية الجديدة الموقعة مع الشركات، بما في ذلك Shell وChevron وEni وExxonMobil وTotalEnergies، إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في نيجيريا.

وقال أوريتسيميوا إيسان، نائب رئيس شركة النفط الوطنية النيجيرية لشؤون المنبع، بعد حفل توقيع حضره رؤساء الشركات التابعة لشركات النفط الكبرى: 'لذلك سيتم غرس الكفاءة في العملية وستوفر المزيد من الإنتاج'.

فقد شهد إنتاج نيجيريا من النفط تراجعاً، الأمر الذي أدى إلى تخلفها عن حصتها في منظمة أوبك، الأمر الذي أدى إلى إعاقة الموارد المالية للحكومة بشدة.

ويسعى الرئيس بولا تينوبو إلى زيادة إنتاج نيجيريا من النفط. وقالت الرئاسة يوم السبت إن شركات النفط العالمية تعهدت باستثمارات بقيمة 13.5 مليار دولار على المدى القصير لزيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا بحلول ديسمبر 2024.

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