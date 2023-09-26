ثقة الشركات الألمانية تتراجع للشهر العاشر على التوالي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم استمرار تراجع ثقة الشركات في ألمانيا خلال سبتمبر الجاري للشهر العاشر على التوالي، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ حوالي عام، حيث أصبحت الشركات أقل رضا عن موقفها الحالي في ظل استمرار ضعف النشاط الاقتصادي.

وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية” تراجع مؤشر معهد إيفو الألماني لقياس ثقة الشركات في ألمانيا خلال الشهر الحالي إلى 85.7 نقطة مقابل 85.5 نقطة في الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 2ر85 نقطة.

وقال كليمنت فويست رئيس المعهد إنه في حين كانت الشركات أقل رضا عن موقفها الحالي، فإن تشاؤمها بشأن الشهور المقبلة تراجع بنسبة بسيطة.

من ناحيته، قال يورج كرامر المحلل الاقتصادي في كوميرتس بنك إن المؤشر بدأ يتراجع بوتيرة بطيئة بعد تراجعه الحاد في الشهور الأربعة السابقة.

وأضاف أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في منطقة اليورو ودول أخرى كثيرة تشير أيضا إلى ركود اقتصادي محتمل، مع تزايد مستويات حالة عدم الوضوح بين الشركات بشأن السياسات الاقتصادية للحكومة.

خلص تقرير لوزارة الاقتصاد الألمانية بشأن الربع الثالث من العام الحالي، نُشر في وقت سابق من الشهر الحالي ، أنه من غير المرجح أن يسجل الاقتصاد تحسنا قريبا.

وجاء في التقرير الذي عرضه وزير الاقتصاد روبرت هابيك أن المؤشرات الرئيسية مثل الطلبات الواردة ومناخ الأعمال، بالإضافة إلى التطور المقيد للاقتصاد العالمي، تشير إلى ضعف الاقتصاد خلال الربع الثالث.

وقال الوزير" من غير المتوقع تسجيل انتعاش اقتصادي ملحوظ حتى نهاية 2024-2023 على أقرب تقدير".