عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ثقة الشركات الألمانية تتراجع للشهر العاشر على التوالي

ألمانيا
ألمانيا

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم استمرار تراجع ثقة الشركات في ألمانيا خلال سبتمبر الجاري للشهر العاشر على التوالي، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ حوالي عام، حيث أصبحت الشركات أقل رضا عن موقفها الحالي في ظل استمرار ضعف النشاط الاقتصادي.

وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية” تراجع مؤشر معهد إيفو  الألماني لقياس ثقة الشركات في ألمانيا خلال الشهر الحالي إلى 85.7 نقطة مقابل 85.5 نقطة في الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 2ر85 نقطة.

وقال كليمنت فويست رئيس المعهد إنه في حين كانت الشركات أقل رضا عن موقفها الحالي، فإن تشاؤمها بشأن الشهور المقبلة تراجع بنسبة بسيطة.

من ناحيته، قال يورج كرامر المحلل الاقتصادي في كوميرتس بنك إن المؤشر بدأ يتراجع بوتيرة بطيئة بعد تراجعه الحاد في الشهور الأربعة السابقة.

وأضاف أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في منطقة اليورو ودول أخرى كثيرة تشير أيضا إلى ركود اقتصادي محتمل، مع تزايد مستويات حالة عدم الوضوح  بين الشركات بشأن السياسات الاقتصادية للحكومة.

خلص تقرير لوزارة الاقتصاد الألمانية بشأن الربع الثالث من العام الحالي، نُشر في وقت سابق من الشهر الحالي ، أنه من غير المرجح أن يسجل الاقتصاد تحسنا قريبا.

وجاء في التقرير الذي عرضه وزير الاقتصاد  روبرت هابيك أن المؤشرات الرئيسية مثل الطلبات الواردة ومناخ الأعمال، بالإضافة إلى التطور المقيد للاقتصاد العالمي، تشير إلى ضعف الاقتصاد خلال الربع الثالث.

وقال الوزير" من غير المتوقع تسجيل انتعاش اقتصادي ملحوظ حتى نهاية 2024-2023 على أقرب تقدير".

المانيا الشركات النشاط الاقتصادي معهد إيفو ثقة الشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

ترشيحاتنا

السكة الحديد تعدل مواعيد 5 قطارات بدءا من اليوم

اعرف إزاي تلغي ظهور العلامات الزرقاء في واتساب WhatsApp ؟

رابط تقليل الاغتراب بجامعة الأزهر.. اعرف الشروط والضوابط

أغلى 5 سيارات SUPER CAR في السوق السعودي .. صور

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. رابط تقليل الاغتراب وشروط قبول التحويلات

كوسوفو تطالب صربيا بتسليم مسلحين فروا بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

زي الإنسان.. شاهد أول روبوت أوبتيموس من تسلا للتدريب على اليوجا

بسبب الآيربودز.. رجل يقفز في المجاري| شاهد

دخل جينيس برقمين.. مفاجأة صادمة بشأن هدية طلبها أطول رجل بالشرقية

فيديو

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ