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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب المعلمين.. تعليم الجيزة: أمن وسلامة الطلاب أولوية مع بداية العام الدراسي

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، خلال اجتماعه بمدراء عموم الجيزة ووكلاء الإدارات- بعد تهنئة الجميع بالعام الدراسي الجديد- أن أمن وسلامة الطلاب لا بد أن يوضع نصب أعيننا، فهو أمر من أولويات تعليم الجيزة.

جاء ذلك، بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، والمستشار بدوي علام رئيس مجلس آباء وأمناء ومعلمي الجيزة. 

وأكد سلومة، على عدة توجيهات، شملت الآتي:

- الاهتمام بمتابعة موقف الصيانات والكتب المدرسية، وعدم الترويج للكتب الخارجية بخلاف المقررة من الوزارة.

- المرور اليومي لمدير عام الإدارة ووكيل الإدارة، بالتناوب؛ لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

- الالتزام والانضباط من الجميع منذ اللحظة الأولى من بداية العام الدراسي.

- سرعة سد العجز في المعلمين لجميع التخصصات، وعدم الترخيص بنصف الوقت لأي معلم لحين سد العجز.

- التأكيد على تغيير الأعلام في جميع المدارس، على أن يرفع علم مصر، وعلم المحافظة، أعلى مباني المدارس والإدارات.

- ضرورة المتابعة اليومية لموقف استلام الكتب داخل المدارس، والتأكد من استلام الطلاب للكتب المدرسية.

- الاطمئنان والتأكد من استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية، والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية واللاسلكية، واتخاذ الإجراءات نحو الصيانة اللازمة لأجهزة الحاسب الآلي.

- تجهيز الفصول بالمقاعد المناسبة، مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب، ويتم جلوس الطلاب بشكل تبادلي، واستغلال جميع الفراغات المتاحة بالمدرسة.

- الاهتمام بطابور الصباح، وتحية علم مصر، مع مراعاة التباعد بين الطلاب.

- التأكيد على وجود “زائرة صحية" بالمدرسة؛ لمتابعة حالات الطلاب الصحية، وفي حال ظهور أي أعراض مرضية لدى الطالب؛ يتم تقديم الإسعافات الأولية، وعزل الطالب المصاب.

- التأكيد على الالتزام بالقرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023، بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة، وعدم إجبار ولي الأمر على شرائه من أماكن معينة، وكذلك التزام المعلمين بالزي المناسب؛ باعتبارهم قدوة يحتذي بها الطلاب.

- التأكيد على الالتزام بالقرار الوزاري رقم 187 بتاريخ 21-9-2023 بشأن لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي.

- التأكيد على ضرورة متابعة الغياب اليومي للطلاب، وتسجيله إلكترونيا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب دائمي الغياب والمنقطعين.

- متابعة غياب المعلمين، والالتزام بالتواجد في الطابور المدرسي، وداخل الفصول، وفقا للجدول المدرسي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين منهم.

- نظرا لاستحداث إدارات تعليمية جديدة (حدائق أكتوبر)؛ ينبه بضرورة عدم تغيير أختام المدارس، ونقل تبعيتها من إدارة أكتوبر إلى إدارة حدائق أكتوبر التعليمية.

- بث روح الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب، والتأكيد على ذلك؛ من خلال برامج الإذاعة المدرسية، والأنشطة الطلابية.

- ضرورة العمل على تهيئة مناخ صحي وآمن للمعلمين، والحفاظ على حقوقهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانة المعلم.

- حظر التدخين نهائيا داخل المدارس، مع تطبيق القرار الخاص بالغرامة؛ في حال مخالفة ذلك.

- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية التي توفر السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

- تشكيل فرق إشرافية من المعلمين؛ لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة، وفي أثناء اليوم الدراسي، وفي أثناء الخروج آخر اليوم.

- الاهتمام بتدريب المعلمين على كل ما هو حديث داخل المنظومة التعليمية، والعمل على نقل الخبرات بين المعلمين، وعقد ورش عمل دائمة يتم من خلالها تبادل الخبرات.

- تشجيع المعلمين للطلاب على ضرورة اكتساب مهارات التفكير الابتكاري والإبداعي، وخلق ثقافة روح الفريق، وتنظيم المسابقات والأنشطة التي من شأنها اكتساب الطلاب الشخصية السوية والتأكيد على تفعيل حصة الريادة داخل الفصول.

- الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم، وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم، والعمل على توفير أماكن مناسبة لهم تقع في الأدوار الأرضية بالمدارس؛ حفاظا على سلامتهم.

- توجيه الطلاب نحو الاستفادة من القنوات التعليمية مدرستنا (1- 2- 3) في تحصيل المناهج الدراسية الخاصة بهم، وتفعيل استخدام حصص المشاهدة، والسبورات الذكية، وكذلك تفعيل اليوم الدراسي بكافة مدارس تعليم الجيزة.

- مراجعة الأكشاك الكهربية وأعمدة الإنارة الموجودة في محيط المدارس، ومخاطبة رؤساء الأحياء؛ في حال وجود أي خطر يهدد حياة الطلاب.

- حسن التعامل مع الجمهور، وتحديد يوم للقاء أولياء الأمور أسبوعيا.

- تأمين مداخل ومخارج المدارس، وتنظيم عملية دخول الطلاب وخروجهم، مع مراعاة وجود مدة زمنية بين عملية دخول الطلاب وخروجهم، وخاصة بالمدارس التي بها فترتين.

- الاهتمام بالإشراف اليومي، والتكليفات، وضرورة تفعيل خطة عملية للطوارئ بالمدارس، وتنفيذها في حال حدوث أي مكروه- لا قدر الله-.

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