عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

صدى البلد

أثار مقطع فيديو لطفلة سمراء تعرضت للعنصرية  من قبل مسؤولة الجمباز الأيرلندية وذلك خلال مسابقة للجمباز في أيرلندا، وذلك بعد أن قامت المسؤولة بتجاهلها وقامت  بتوزيع الميداليات على المشاركات الصغيرات.

على الجانب الآخر لم تجد الطفلة سبيلاً سوى القيام بالتقدم قليلا ومحاولة الخروج من الطابور، لكي يلاحظ أحد "الخطأ" الذي حدث، إلا أنها لم تجد أهتمام من أحد .
فقد أكملت المسؤولة في طريقها للقيام بتوزيع الميداليات على كافة المشاركات وذلك باستثناء السمراء التي وقفت حائرة على الرغم من تبقي واحد أخيرة في يدها.

قد انتشر المقطع المصور كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، خلال اليومين الماضيين، على الرغم من أن تلك الواقعة  يعود إلى مارس من العام الماضي 2022.

فيما أعربت والدة الطفلة عن صدمتها، لصمت الاتحاد ولرفضه الاعتذار وذلك رغم مرور أكثر من سنة على الأمر

 

 

 

مقطع فيديو توزيع الميداليات مواقع التواصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

سيدة تطلب تناول نوعا من الأسماك وفاجئت المطعم بحركة غريبة قبل الطهي|شاهد

6 مهن معرضة للخطر بسبب بالذكاء الاصطناعي.. هل أنت منهم؟

لمواجهة موجة الحر.. حديقة برازيلية تقدم مثلجات للحيوانات

لسبب غير متوقع.. عروسان يتركان حفل زفافهما.. اعرف التفاصيل

مواطن يفتح غطاء سيارته ليصاب بصدمة .. لن تتوقع ماذا وجد؟

لافتة تعد الأولى من نوعها تكريما للنساء المحجبات في بريطانيا ..لن تتوقع ماهي؟!

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

رواد السوشيال ميديا يثيرون الجدل بصور مرعبة لأمواج تبتلع مباني درنة.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

معركة البطارية.. من يكسب Galaxy S23 Ultra أم iPhone 15 Pro Max

سعر BMW X3 موديل 2024 في مصر .. صور

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

معنى البدعة وهل تخرج صاحبها من الإسلام؟.. الإفتاء تحسم الجدل حول المولد النبوي

البابا تواضروس يلتقي لجنة الإشراف على إيبارشية الدول الإسكندنافية

ماذا حدث لحظة مولد النبي الكريم؟ .. مشهد تقشعر له الأبدان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الآيربودز.. رجل يقفز في المجاري| شاهد

دخل جينيس برقمين.. مفاجأة صادمة بشأن هدية طلبها أطول رجل بالشرقية

أغرب زفة في مصر تتصدر التريند.. العريس والعروسة سايقين سكوتر كهربائي| شاهد

وصل للتعدي بالأيدي..شجار عنيف بين ضابط وضابطة يثير جدلا في العراق..فيديو

فيديو

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ