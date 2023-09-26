فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

أثار مقطع فيديو لطفلة سمراء تعرضت للعنصرية من قبل مسؤولة الجمباز الأيرلندية وذلك خلال مسابقة للجمباز في أيرلندا، وذلك بعد أن قامت المسؤولة بتجاهلها وقامت بتوزيع الميداليات على المشاركات الصغيرات.

على الجانب الآخر لم تجد الطفلة سبيلاً سوى القيام بالتقدم قليلا ومحاولة الخروج من الطابور، لكي يلاحظ أحد "الخطأ" الذي حدث، إلا أنها لم تجد أهتمام من أحد .

فقد أكملت المسؤولة في طريقها للقيام بتوزيع الميداليات على كافة المشاركات وذلك باستثناء السمراء التي وقفت حائرة على الرغم من تبقي واحد أخيرة في يدها.

قد انتشر المقطع المصور كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، خلال اليومين الماضيين، على الرغم من أن تلك الواقعة يعود إلى مارس من العام الماضي 2022.

فيما أعربت والدة الطفلة عن صدمتها، لصمت الاتحاد ولرفضه الاعتذار وذلك رغم مرور أكثر من سنة على الأمر