بسبب الآيربودز.. رجل يقفز في المجاري| شاهد

يعترف أي عاشق للأجهزة التكنولوجية أن من بين جميع الأجهزة التي يحلم الشخص بشرائها؛ تظل منتجات Apple، مثل هواتف آيفون، والآيربودز، هي الأصعب في الشراء، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعارها، ومن ثم، عندما يصبح الشخص في نهاية المطاف قادرًا بما يكفي على شراء أحد منتجات Apple؛ فإن القيمة المرتبطة به تكون أكبر من المنتجات التقليدية الأخرى.

وفي مثال يشرح ما سبق، أظهر رجل، مدى أهمية سماعات آيربودز Apple AirPods بالنسبة له؛ عندما قفز إلى المجاري، لاستعادتها، بعدما سقطت منه.

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على موقع “إنستجرام”، وانتشر بسرعة كبيرة، يمكن رؤية الرجل وهو ينزل إلى المجاري؛ للبحث عن سماعات آيربودز الخاصة به، قبل أن يصعد مرة أخرى، مما أثار ضحك من حوله في الشارع.

وشهد الفيديو الواسع الانتشار، العديد من التعليقات المختلفة من المستخدمين، حيث لم يصدق بعضهم ما رأوه.

https://www.instagram.com/reel/CxgUvYGsBDA/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==