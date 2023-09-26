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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا حدث لحظة مولد النبي الكريم؟ .. مشهد تقشعر له الأبدان

الروضة الشريفة قبر
الروضة الشريفة قبر النبي

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، إن سيدنا عبدالله والد النبي محمد- صلى الله عليه وسلم، توفي والنبي في بطن أمه، ولهذا ولد الرسول الكريم يتيم الأب.

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اليتم في حق النبي

وأضافت دينا أبو الخير، في بث مباشر على صفحة صدى البلد، أن اليتم في حق النبي- صلى الله عليه وسلم- هو تكريم له، فاليتم في حق النبي، له دلالة قوية على أن الله- تعالى- تولى أمر رسوله الكريم.

وتابعت: ولادة النبي يتيما لا يعتبر انتقاصا من قدره الشريف، ولهذا فكل من ولد يتيما، يكفيه شرفا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولد يتيما، كما أن السيدة آمنة بنت وهبة لما ولدت رسول الله، خرج منها نور، أضاء قصور الشام، وكانت تقول “ابني هذا سيكون له شأن عظيم”، وقد كان.

وذكرت أن من عادة العرب، أنهم كانوا يخافون عليهم من أجواء المدينة، فكانوا يبعثونهم إلى الصحراء لإعداد جسدهم بدنيا وأخذ القوة وتعلم اللغة الفصحى، فكان من نصيب النبي أنه كان مع المرضعة حليمة السعدية، وذهبت به إلى بادية بني سعد.

صفات النبي محمد

وفي سياق متصل، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من صفات النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، أنه كان طيب الرائحة، وكان يحب الروائح الحسنة، والنظافة، والسواك، ولا يرد الطيب.

جاء ذلك، خلال عرض المركز لصفات الرسول الكريم بمناسبة اقتراب ذكرى مولده خلال الشهر الجاري.

وأضاف مركز الأزهر في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان طيَّب الرائحة بالطِّيب وبدونه، يصافحه المصافح فيظل يومَه يجد رِيحها، ويضع يدَه على رأس الصَّبي فيُعرَف من بين الصِّبيان بها، وما سَلَكَ طريقًا إلا عُرف أنَّه سَلَكَهُ من طِيبِه.

وأشار إلى أن من أهم صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يحبُّ الرَّائحة الحَسَنَة، والنَّظافَة، والسِّواك، ولا يردُّ الطِّيب.

 

اليتم في حق النبي النبي صفات النبي محمد صفات النبي الأزهر

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