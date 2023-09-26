صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

أثار تحدي انتشر في مدارس فرنسا، خاصة في مدينة بوردو جنوب غربي البلاد، على نطاق واسع على تطبيق التيك توك الكثير من الجدل لينتشر بين طلاب المدارس لاسيما في فرنسا.

على الجانب الآخر تسلل هذا التحدي الذي يتجسد في صفع الرأس دون سابق إنذار، إلى صفوف التلاميذ، ليكون قاتلاً في بعض الحالات.

ترند خطير

يعد التحدي المنتشر خطيراً فمن الممكن أن يؤثر على العمود الفقري والعنق وقد دقت إحدى المدارس ناقوس الخطر، وذلك بعد شكوى من إحدى الأمهات إثر تعرض ابنها لإصابة بسبب جراء هذا الترند الخطير

على الجانب الاخر قد أرسلت السلطات مذكرات إلى مديري المدارس، وهي تهدف إلى تقديم العديد من الإرشادات الواضحة لمحاولة رفع مستوى الوعي لدى العديد من أعضاء هيئة التدريس حول تلك الظاهرة.

على الجانب الاخر قد حصدت الفيديوهات مئات الآلاف من المشاهدات، لتنتشر بشكل واسع في العديد من المناطق الفرنسية.