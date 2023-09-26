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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات مميزة.. أقوى وأرخص موبايل سامسونج في الفئة المتوسطة

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A34

يتميز هاتف Galaxy A34 بكونه واحد من أفضل هواتف شركة سامسونج للفئة المتوسطة وأرخصها نظرا لما يتمتع به من مواصفات فائقة أبرزها معالج قوي وشاشة ممتازة يمكنها تشغيل الألعاب والفيديو بجودة عالية، وكاميرا وبطارية رائعة مع سعر يعد الأنسب في هذه الفئة.  

 

وجاء Galaxy A34 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED، قياس 6.6 بوصة ، بدقة 1080 بكسل ، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية ، ودعم تقنية Vision Booster، ومستشعر للبصمة . 

 

ويقدم Galaxy A34 كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة F / 1.8 بوصة، وكاميرا فائقة الاتساع ultrawide بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة F / 2.2 ، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل F / 2.4 عدسة،  وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل. 

 

ويحتوي Galaxy A34 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير  في الساعة، تدعم شحن بقوة 25 وات، مع وزن إجمالي للهاتف 199 جرامًا، ونظام التشغيل أندرويد. 

 

ويعمل Galaxy A34 بمعالج من نوع Dimensity 1080 من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت رام، وسعة تخزين قابلة للتوسعة 128 و 256 جيجابايت. 

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A34 في السوق المصري بسعر حوالي 10 آلاف و100 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

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