مابدأش بالقوة الضاربة.. شوبير يعلق على تشكيل الزمالك أمام المقاولون

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على تشكيل أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك لمباراة المقاولون.

وقال عبر برنامجه على شاشة أون تايم سبورت: “ليه الزمالك مابدأش بالقوة الضاربة من البداية، الجمهور عنده تساؤلات لـ أوسوريو عن تبديلاته”.

واقتنص المقاولون العرب تعادلا مثيرا أمام الزمالك، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، الرغبة في إعادة مباراة المقاولون العرب؛ بعد الأخطاء التحكيمية التي أثرت على النتيجة.

وجاء في البيان: “‏الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون؛ لوجود أخطاء في تطبيق القانون، وإحالة حكم المباراة إلى التحقيق، ومنعه من إدارة أي مباراة أخرى للفريق”.