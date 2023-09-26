إخلاء برج بنك سولت ليك سيتي بولاية يوتا الأمريكية بعد الاشتباه في جسم مشبوه

قالت الشرطة الأمريكية، إن المسؤولين أخلو مبنى بنك شاهق في وسط مدينة سولت ليك سيتي، يوم الاثنين بينما قام محققون من فرقة القنابل المحلية وإدارة الإطفاء والحرس الوطني في ولاية يوتا ومكتب التحقيقات الفيدرالي بفحص 'عنصر مشبوه' عثر عليه في زقاق قريب.

وأوضح متحدث باسم الشرطة الأمريكية إنه تم تنبيه قسم شرطة مدينة سولت ليك إلى الجسم المعني من خلال مكالمة طوارئ رقم 911 قبل وقت قصير من الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، وقام ضباط الدورية الذين وصلوا إلى مكان الحادث باستدعاء وحدة الأجهزة الخطرة بالشرطة.

وجرى طلب المساعدة من وكالات أخرى في وقت لاحق، وتم إخلاء برج البنك الأمريكي، الواقع بجوار الجسم المشبوه، بالكامل 'من باب الحذر الشديد'، وفقًا للمتحدث الرسمي، الرقيب مارك ويان.

وأضاف ويان: 'في حالة حدوث شيء ما مع هذا العنصر، نريد التأكد من أن الأشخاص القريبين في مكان آمن'، مضيفًا أنه لا يعرف عدد الأشخاص الموجودين في برج المكاتب.

وواصل ويان: إنه تم حث شاغلي الشركات الأخرى القريبة على 'الاحتماء في أماكنهم' بينما قامت السلطات بتفتيش العنصر وعملت على 'تحديد ماهيته وكيف يمكننا التوصل إلى حل بأمان'. وتم إغلاق عدد من الطرق في المنطقة المجاورة مباشرة أمام حركة المرور.

كما تم استدعاء مسئولي الصحة في المقاطعة إلى مكان الحادث، وانضموا إلى شرطة المدينة، وفريق المواد الخطرة التابع لإدارة الإطفاء، وفرقة القنابل بالمقاطعة، وقوات الحرس الوطني ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

ونوه ويان بأنه ليس لديه أي معلومات حول طبيعة الجسم أو مظهره أو سبب اعتباره مريبًا، بخلاف أنه شيء 'خارج عن المألوف' من حيث مكان العثور عليه.