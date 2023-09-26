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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة البريطانية تحقق في مزاعم الاعتداء الجسدي بعد اتهام الممثل راسل براند

راسل براند
راسل براند

قالت الشرطة البريطانية، الاثنين، إنها بدأت تحقيقا في عدد من الاتهامات بارتكاب جرائم جنسية غير حديثة بعد تقارير إعلامية أفادت بأن أربع نساء اتهمن الممثل والممثل الكوميدي راسل براند بسلسلة من الاعتداءات الجنسية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت صحيفة صنداي تايمز والبرنامج الوثائقي 'ديسباتشز' على القناة الرابعة أن النساء اتهمن براند (48 عاما) بارتكاب جرائم جنسية، بما في ذلك الاغتصاب، بين عامي 2006 و2013.

ورفض براند 'الادعاءات الجنائية الخطيرة للغاية'، قائلا على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به إنه لم يمارس الجنس بدون رضاه على الإطلاق.

وقالت شرطة العاصمة لندن في بيان: 'بعد تحقيق أجرته القناة الرابعة ديسباتشز وصحيفة صنداي تايمز، تلقت شرطة العاصمة عددًا من الادعاءات بارتكاب جرائم جنسية في لندن'.

'لقد تلقينا أيضًا عددًا من الادعاءات بارتكاب جرائم جنسية في أماكن أخرى من البلاد وسنحقق فيها.'

ورفضت الشرطة تقديم تفاصيل عن التواريخ أو عدد الحوادث أو تفاصيل الجرائم قيد التحقيق.

لكن في الأسبوع الماضي، في أعقاب التقارير، قالت الشرطة إنها تلقت ادعاءً بوقوع اعتداء جنسي في سوهو، وسط لندن، في عام 2003.

وقال مدير المباحث آندي فورفي، الذي يقود التحقيق: 'نحن نواصل تشجيع أي شخص يعتقد أنه ربما كان ضحية لجريمة جنسية، بغض النظر عن المدة التي مرت عليها، على الاتصال بنا'.

ومنذ نشر الاتهامات وبثها لأول مرة، قامت وسائل الإعلام البريطانية بتفصيل روايات أخرى لنساء زعمن أن براند، الزوج السابق للمغنية الأمريكية كاتي بيري، كان أحد أبرز الكوميديين والمذيعين في البلاد.

كما أدى ذلك إلى إعلان المروجين له عن تأجيل المواعيد المتبقية لجولة عرض موقفي كان يقوم بها، بينما قال موقع يوتيوب يوم الثلاثاء الماضي إنه منع براند من جني الأموال من قناته على الإنترنت.

واتهم براند شركات التكنولوجيا الكبرى والحكومة ووسائل الإعلام الرئيسية بمحاولة إسكات الأصوات المستقلة عندما بدأ بثه المنتظم يوم الاثنين على موقع الفيديو Rumble على الإنترنت، حيث لديه 1.6 مليون متابع.

وقال: 'لدي الآن، على وجه الخصوص، تجربة جديدة حول الطريقة التي يمكن بها لوسائل الإعلام والدولة أن تتعاون وتؤكد روايات وقصص بعضها البعض'، على الرغم من أنه لم يشر بشكل مباشر إلى مزاعم الاعتداء.

'لقد بدأت أشعر أنه إذا كنت تشكك علنًا في القصص المهمة التي تقودها أجندات مثل، على سبيل المثال، الحرب في أوكرانيا أو الاستجابة لوباء كوفيد، فيبدو أن هناك بعض الثقل الكبير وراء السيطرة على تلك المساحات السردية.'

رفضت منصة Rumble ومقرها كندا دعوات من المشرعين البريطانيين، من بين آخرين، لمنع براند، الذي لعب دور البطولة في عدد من الأفلام مثل Get Him to the Grek، من جني الأموال من الموقع.

ارتكاب جرائم اغتصاب الاعتداءات الجنسية الشرطة البريطانية الممثل الكوميدي راسل براند

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