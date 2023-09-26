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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلن استكمال مزادات طاقة الرياح البحرية في الموعد المحدد لها

بايدن
بايدن

قالت وزارة الداخلية الامريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن ستكمل جدولها الطموح لتأجير طاقة الرياح البحرية في الوقت المحدد العام المقبل، على الرغم من التأخير في الأعمال التحضيرية للمزادات وتراجع الطلب من الصناعة.

ويعتمد البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن على الاعتماد السريع لطاقة الرياح البحرية للمساعدة في إزالة الكربون من قطاع الطاقة الأمريكي لمكافحة تغير المناخ، بهدف تركيب 30 جيجاوات بحلول نهاية هذا العقد.

وكشفت النقاب عن خطة للقيام بذلك في أكتوبر 2021 تتضمن عرض مبيعات الإيجار في سبع مناطق أمريكية قبل عام 2025، وقد أقامت حتى الآن مزادات في أربع منها - قبالة نيويورك ونيوجيرسي وكارولينا وكاليفورنيا وفي الخليج. المكسيك.

وفي بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، قال متحدث باسم مكتب إدارة طاقة المحيطات التابع لوزارة الداخلية، إن الوكالة تخطط لعقد مبيعات إيجار طاقة الرياح البحرية للمناطق الثلاثة المتبقية - وسط المحيط الأطلسي، وساحل المحيط الهادئ في ولاية أوريغون وخليج مين - في عام 2024.

وكان المراقبون قلقين بشأن المبيعات ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأخر الاستعدادات.

على سبيل المثال، كان من المتوقع أن تتم عملية بيع وسط المحيط الأطلسي هذا العام. لكن المساحة البالغة 1.7 مليون فدان لم يتم بعد تقليصها وتقسيمها إلى مناطق تأجير مقترحة، وهي عملية تستغرق عدة أشهر.

وفي خليج ماين، لم تقم وزارة الداخلية أيضًا بتقسيم مساحة 10 ملايين فدان التي حددتها في وقت سابق من هذا العام إلى 'مناطق طاقة الرياح' الأصغر، والتي يجب بعد ذلك تقسيمها مرة أخرى إلى مناطق تأجير أصغر - وهي عملية يمكن أن تطول بسبب جولات متعددة من التعليق العام.

إذا فشلت الإدارة في إنجاز هذا العمل وعقد هذه المزادات بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024، فقد تواجه عقبات إضافية، لأن القانون الفيدرالي يتطلب إجراء مزادات تأجير طاقة الرياح البحرية في غضون 12 شهرًا من أحدث اكتشاف للنفط والطاقة. بيع ايجار الغاز.

تعقد وزارة الداخلية عقدًا لبيع النفط والغاز في خليج المكسيك يوم الأربعاء، وهو الأخير في خطتها الخمسية. وسيتم إصدار خطة خمسية جديدة لتأجير النفط والغاز في وقت لاحق من هذا الشهر، ومن غير الواضح ما إذا كانت ستتضمن أي مبيعات في عام 2024.

قام السيناتور الأمريكي جو مانشين، وهو ديمقراطي من ولاية فرجينيا الغربية المحافظة، بربط مبيعات إيجار النفط وطاقة الرياح البحرية في قانون الحد من التضخم العام الماضي لتشجيع بايدن على مواصلة عقد مزادات الحفر.

وقالت المتحدثة باسم BOEM تريسي موريارتي إن الوكالة ملتزمة بوضع اللمسات النهائية على خطة النفط والغاز الخمسية وتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالرياح البحرية.

وقال موريارتي: 'في تنفيذ هذه الأنشطة، سيتصرف بنك إنجلترا وفقًا لقانون خفض التضخم'.

كما تراجع الطلب على عقود إيجار طاقة الرياح البحرية في الأشهر الأخيرة، حيث أدى تضخم التكاليف إلى قتامة توقعات الصناعة.

قالت شركة تطوير طاقة الرياح الضخمة أورستد الشهر الماضي إنها قد تشهد انخفاضًا في القيمة في الولايات المتحدة بقيمة 2.3 مليار دولار بسبب الرياح المعاكسة للصناعة، وأسفرت عملية بيع الإيجار في خليج المكسيك في أغسطس عن عرض فائز واحد فقط بقيمة 5.6 مليون دولار.

إدارة الرئيس جو بايدن الداخلية الأمريكية الرئيس جو بايدن المحيط الهادئ الولايات المتحدة خليج المكسيك خفض التضخم

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