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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متهمان بالهجوم على الشرطة الفرنسية يحاكمان في باريس

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن اثنين من المتظاهرين ضد عنف الشرطة والعنصرية في باريس، يواجهان المحاكمة بتهمة مهاجمة سيارة للشرطة.

وأشار بيان لـ مكتب المدعي العام في باريس إلى أنه "ستتم محاكمة قاصر وشخص بالغ بتهمة "العنف والتسبب في دمار خطير"، حيث يشتبه في تورطهما في الهجوم على سيارة للشرطة خلال مظاهرة يوم السبت.

وأصيب 3 من ضباط الشرطة خلال هذا الهجوم.

وانطلقت السبت الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، مظاهرات ضد عنف الشرطة الفرنسية والعنصرية.

وشارك في الاحتجاج ممثلون عن النقابات العمالية والحركات الطلابية والأحزاب السياسية.

وردد المشاركون في المسيرة، شعارات مناهضة للشرطة، وأعربوا عن تضامنهم مع الذين عانوا من تصرفات الشرطة.

وأعلنت وفاة شاب (16 عاما)- في وقت سابق من الشهر الجاري-؛ إثر اصطدام دراجته النارية بسيارة شرطة على طريق خارج باريس.

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