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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد حظر آيفون.. تفاصيل أشعة مدمرة تصدر من هاتف محمول تستخدمه

هواتف محمولة
هواتف محمولة

كل هاتف محمول في العالم يصدر أشعة تشكل خطرا على صحة الإنسان، كان هذا ملخص التحذير الصادم الذي أصدرته وكالة حماية المستهلك الروسية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، تضمن التحذير ما يفيد بأن الإشعاع الكهرومغناطيسي الناتج عن جميع الهواتف المحمولة يشكل خطرًا على صحة الإنسان، وبالتالي يجب استخدام هذه الأجهزة بحذر واعتدال.

يأتي هذا التحذير ردًا على قرار فرنسا بحظر هاتف iPhone 12 بسبب مخاوف من انبعاثات الإشعاع الكهرومغناطيسي.

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 وعلى الرغم من أن الوكالة الروسية لم تتبع خطوات فرنسا وتحظر الهاتف ذاته، إلا أنها أكدت على أن الإشعاع المنبعث من الهواتف المحمولة يشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة.

مخاطر الهواتف المحمولة

وأوضح المتحدث باسم الوكالة أن الهواتف المحمولة تشكل خطرًا خاصة على الأطفال. لذا يجب على الناس اتباع قواعد السلامة عند استخدام الهواتف المحمولة، مثل عدم استمرار المكالمات لفترات طويلة تتجاوز دقيقتين والاستراحة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة بين المكالمات.

وأكد المتحدث أهمية وضع الهواتف المحمولة بعيدًا عن الجسم أثناء النوم، ومن الأفضل حملها في حقائب وليس في الجيوب، حيث يمكن أن يتعرض الجسم لمستويات عالية من الإشعاع عند حمل الهاتف في القرب منه.

حظر آيفون 12 في فرنسا

تم حظر هاتف iPhone 12 في فرنسا بسبب مخاوف من الإشعاع الكهرومغناطيسي، وفقًا لوكالة الترددات الوطنية الفرنسية (ANFR).

 وطلبت الوكالة من آبل سحب الجهاز من السوق بعد أن تبين أنه ينبعث منه إشعاع يتجاوز الحدود المسموح بها في لوائح الاتحاد الأوروبي.

تجاوز الهاتف قيمة معدل الامتصاص المحدد (SAR) المسموح به، والذي يبلغ أربعة واط لكل كيلوجرام، حسب اختبارات أجريت في مختبر معتمد.

 وتم قياس معدل SAR "للجسم" عند وضع الهاتف في جيب السترة أو الحقيبة على بعد 5 ملم على الأقل، ووجد أنه ضمن الحد المسموح به البالغ 2 واط/كجم.

ومن جانبها، أكدت الهيئة التنظيمية الروسية Rospotrebnadzor أنها لا تعتزم حظر الهاتف في روسيا. وأشار المتحدث باسم الهيئة إلى أن روسيا تستخدم مقياس PES بدلاً من نظام SAR في قياس الإشعاع الكهرومغناطيسي، وأن النتائج التي تحصل عليها لا يمكن مقارنتها مع النتائج الفرنسية.

مخاطر آيفون

يُذكر أن هاتف iPhone 12 تم طرحه في أكتوبر 2020 وحقق شعبية كبيرة بسبب سعره المنخفض مقارنةً بالطرازات الأحدث. وتعارض آبل النتائج التي حصلت عليها الوكالة الفرنسية، مؤكدة أن معدل SAR للهاتف يبلغ 0.99 واط/كجم وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي.

وقد واجهت آبل اتهامات بانتهاك معايير الإشعاع في الماضي. في الولايات المتحدة، تمت مقاضاة الشركة وشركة Samsung المصنعة للهواتف الذكية في عام 2019 بعد أن تبين أن هواتف iPhone 8 وiPhone X وGalaxy S8 تجاوزت حدود الإشعاع الفيدرالية بنسبة تصل إلى 500%.

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