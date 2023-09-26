لتجنب البثور وحب الشباب.. خبيرة تقدم نصائح مذهلة لأصحاب البشرة الدهنية

مع تغيرات الجو، وارتفاع درجات الحرارة الجو تتعرض بشرة الكثير من الفتيات والنساء لمشاكل عديدة خاصة اصحاب البشرة الدهنية ، فهي أكثر عرضة لظهور البثور وحب الشباب والكثير من مشكلات البشرة خاصة عندما يتراكم الزيوت الزائد مع العرق خلال فصل الصيف، فإذا كنتي من أصحاب البشرة الدهنية.

نقدم أفضل النصائح لحماية البشرة الدهنية والعناية بها وفقا لخبيرة التجميل مي عنتر، التي أكدت في تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن أصحاب البشرة الدهنية يجب عليهم اتباع هذه الخطوات:-



نصائح العناية بالبشرة الدهنية :

أكدت خبيرة التجميل مي عنتر، أن النظام الغذائي له دورًا مهمًا في صحة البشرة، فلا شيء يعمل بشكل جيد إذا كنت تعاني من عادات غذائية سيئة ،مع العادات الجيدة للعناية بالبشرة ،حيث يساهم النظام الغذائي كثيرًا في علاج البشرة الدهنية وحب الشباب ،لذا تجنب الأطعمة الدسمة التي تحتوي على دهون والوجبات السريعة،لان قد تزداد المشكلة سوءًا إذا كنت تستهلك الكثير من الأطعمة الغنية بالسكريات والتوابل والدهون .

و تنصح خبيرة التجميل، باستخدام بعض الماسكات المخصصة للبشرة الدهنية، لذا طبقي قناعاً مناسباً يؤدي الى التخلص من كل الخلايا الميتة والبهتان.

- اعتمدي التونر الصحيح في روتين العناية بالبشرة الدهنية، لأنّه يرطبها ويحدّ من المسام الواسعة.

- تطبقينه بعد غسل وجهك صباحاً ومساء، لكن يجب أن تحرصي على اختياره خالياً من الكحول لكي لا يسبّب جفاف البشرة بشكل مفرط.

- تنظيف الوجه صباحاً ومساء بغسول مخصّص للبشرة الدهنيّة أمر ضروري للتخلّص من الخلايا الميتة والتراكمات في المسام.

- ليس صحيح أن الكريمات المرطبة تزيد من مشاكل البشرة الدهنية، فالترطيب ضروريّ لكلّ أنواع البشرة ،لكن يجب اختيار الكريم المرطب المخصص للبشرة الدهنيّة.

- الحرص على شرب الماء لأنّه من أهمّ العناصر للجسم والبشرة، احرصي على شرب لترين الى ثلاث لترات من الماء يومياً. فذلك يطرد السموم من البشرة ويرطبها.

- وأوضحت بضرورة تناول الخضروات الغنية بفيتامين أ مثل الجزر والسبانخ وغيرها لأنها تساعد في إبطاء إنتاج الهرمونات وافرازات البشرة الدهنية ، لذلك ، يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع الكثير من الفواكه والخضروات.