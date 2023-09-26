بكين تعارض بقوة إدراج الولايات المتحدة كيانات صينية على قائمة عقوبات إيران

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، إن بكين تعارض بشدة إدراج الولايات المتحدة شركات وأفراد صينيين على قائمة العقوبات المتعلقة بإيران.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الوزارة في بيان لها إن الولايات المتحدة أدرجت كيانات صينية على قائمة العقوبات فيما يتعلق بتطوير طهران طائرات مسيرة وحربية.

وقررت وزارة التجارة الأمريكية فرض قيود التصدير على 28 مؤسسة من روسيا وألمانيا والصين ودول أخرى.، بحسب شبكة "العربية".

وجاء في البيان المنشور في السجل الفيدرالي الرسمي للحكومة الأمريكية أن مكتب الصناعة والأمن، وهو جزء من هيكل وزارة التجارة الأمريكية، أفاد أن هذه المؤسسات، وفقا لحكومة الولايات المتحدة، تتصرف بشكل مخالف لمصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ويزعم أن عددا من الشركات الأخرى المدرجة في القائمة من الصين "اشترت أو حاولت شراء سلع من أصل أمريكي، وتم إرسالها في النهاية لدعم البرامج الإيرانية لصنع أسلحة دمار شامل وطائرات دون طيار".



كذلك فيما يتعلق بشراء المنتجات الأميركية "لتعزيز الأبحاث الصينية في المجال العسكري".



ونتيجة للقيود المفروضة، لن يتمكن الموردون من إرسال البضائع الأمريكية إلى الكيانات القانونية التي تقرها وزارة التجارة الأمريكية دون الحصول على ترخيص خاص قبل ذلك. وفي الوقت نفسه، عند النظر في طلبات الترخيص، سيكون هناك "افتراض الرفض"، أي على الأرجح، سيتم رفض هذه الطلبات.