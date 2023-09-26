برلماني: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية يثبت نزاهة الاستحقاق الدستوري المهم

قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن إعلان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر، يعني أن الدولة المصرية أمام أهم استحقاق انتخابي خلال الفترة المقبلة، وهو انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له، أن كافة مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية تبذل جهودا كبيرا من أجل نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة وبما يدعم حياديتها التي يقرها الدستور، مؤكدا على ضرورة مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية القادمة يؤكد نزاهة الاستحقاق الدستوري المهم، مشيدا بموقف الهيئة الوطنية للانتخابات من إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة وأنها ستقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين.

وتابع النائب عمرو القطامي: الدولة المصرية تستعد لاستحقاق هام يفتخر به كل المصريين لذا لابد من المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، مشددا على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام المختلفة بالحيادية وألا تنساق وراء الشائعات ويكون ذلك من خلال التزامها بالبيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.