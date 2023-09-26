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رئيس التحرير
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كاتب صحفي: البنك الأسيوي للاستثمار يهتم بالقضايا البيئية ومواجهة تغير المناخ |فيديو

التغير المناخي
التغير المناخي

قال عادل السنهوري الكاتب الصحفي، إن البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية يضم أكبر دول في آسيا ، منهم: الصين و الهند وروسيا، مؤكداً أن البنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية يهتم بالقضايا البيئية و قضايا مواجهة التغيرات المناخية.

إقامة إجتماع البنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية في مصر له دلالات كثيرة

 

وأضاف عادل السنهوري خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي،أن إقامة إجتماع البنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية في مصر ، له دلالات كثيرة لمصر، و يفتح الأفاق لجذب المزيد من الأستثمارات في مصر.

 

وأشار الكاتب الصحفي إلى، أن إهتمامات الأسيوي للأستثمار في البنية التحتية تتشابه مع إهتمامات البنك الدولي، مؤكداً أن مصر حريصة دائماً على المشاركة في التجمعات الأسيوية.

 

 

البنك الآسيوي البنية التحتية اسيا الصين الهند روسيا

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