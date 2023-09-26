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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل صعقا بالكهرباء في القليوبية وقرار عاجل من النيابة

نقل جثة
نقل جثة

لقى عامل بالقليوبية مصرعه صعقه التيار الكهربائي وتوفى فى الحال وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم، وصرحت الجهات المختصة بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث وسؤال أهليته.


تلقى العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ بوفاة شخص صعقه التيار الكهربائي وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فانتقل المقدم أمير الكومي رئيس مباحث المركز.
وكشفت تحريات المباحث أن الجثة لشخص يدعى "ص م م"، 38 سنة، من منطقة الكوم الأحمر، وصعقه التيار الكهربائي وتوفى في الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وقررت الجهات المختصة التصريح بدفن الجثة بعد سؤال أهليته وورود تحريات مباحث مركز شرطة شبين القناطر حول الواقعة.

القليوبية أمن القليوبية شرطة شبين القناطر شبين القناطر مأمور مركز شرطة شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر مدير أمن القليوبية منطقة الكوم الأحمر

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