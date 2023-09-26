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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان بيلعب.. مصرع طفل سقط من الطابق الخامس في شبين القناطر

نقل جثة
نقل جثة

لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء اللهو بدائرة مركز شرطة شبين القناطر  ووافته المنية عقب وصوله المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وصرحت الجهات المختصة بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث وسؤال أهليته.


تلقى العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ بسقوط طفل من الطابق الخامس بدائرة المركز.


تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وانتقل المقدم أمير الكومى رئيس مباحث المركز، وتبين أن الجثة لطفل يدعى "ش ا ش"، 5 سنوات، سقط من الطابق الخامس من سطح منزله أثناء اللهو وتوفى.


وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وقررت الجهات المختصة التصريح بدفنه بعد سؤال أهليته وورود تحريات مباحث مركز شرطة شبين القناطر حول الواقعة.

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