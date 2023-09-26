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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة غير متوقعة من كولر لإمام عاشور بعد أدائه في المباريات الأخيرة

كولر
كولر

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن رسالة كولر لإمام عاشور بعد أداءه في المباريات الأخيرة خلال برنامجه الإذاعي “مع شوبير” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وقال شوبير: " كولر وجه رسالة إلى اللاعب إمام عاشور بعد أدائه في المباريات الأخيرة، والتي تضمن عدم الاهتمام بالسوشيال ميديا والتركيز الكلي على التدريب والملعب فقط لاغير".

 

وأشاد الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بإمام عاشور نجم الفريق عقب تألقه خلال مباراة الفريق أمس أمام سانت جورج في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن إمام عاشور لاعب كبير وأداؤه يتطور سريعا مشددا أن الأهلي تعاقد مع لاعب مثل التمساح بـ4 عيون. 

 

وأضاف شوبير، أن تألق إمام عاشور يجعلك تشعر أنه في الأهلي منذ ٦٠٠ عام ، مشددا أن عاشور تألق علي الرغم من كل الشائعات التي طالته خلال الفترة الماضية بدءا من عدم قناعة مارسيل كولر المدير الفني به ومرورا بخناقاته مع لاعبي الفريق. 

وأضاف أن عاشور تصرف بشكل سليم حيث التزم الصمت و فاجأ الجميع بتألق لافت للنظر مشددا أنه منذ وجوده في الزمالك وهو يؤكد أنه البديل الأنسب لـ فرجاني ساسي.

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