مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية: نحتاج للعمل الجماعي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي العربي

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا لوزراء الزراعة العرب برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وبدعوة منه، للتباحث حول قضية الأمن الغذائى العربى والتنمية الزراعية فى العالم العربى ووزراء الزراعة والمسؤولين عن هذا الملف فى الجهات المعنية بالدول العربية.



وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور ابراهيم الذخيري، إن المنطقة العربية تحتاج الى العمل بشكل جماعي لاحداث اختراقات عديدة في هذا الملف الخطير وما يواجهه من تحديات جمه ؛ منها ندرة الموارد المائية فى الاقليم العربي، تحديات تغير المناخ، الاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية والاقليمية وكلها تحتاج الى تعامل عربي يناسب حجم هذه التحديات.

وأضاف الذخيري أن الوزراء سيناقشون أطر التعاون في ملف التنمية الزراعية والأمن الغذائي على كافة المستويات القطري والثنائي والجماعي.

وأعرب عن أمله بأن يقف الوزراء والأمين العام على حجم التحديات وآفاق العمل المستقبلي للدفع باجندات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية إلى الأمام .

وأوضح الذخيري ان المنظمة العربية للتنمية الزراعية ستقدم ورقة إطارية شاملة حول الملفات المطروحة وماقامت به المنظمة فى مسيرة عملها خلال السنوات الخمسين الماضية فى تعاطيها مع قضيتي التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

وأعرب عن أمله أن يكون هذا الاجتماع الوزاري فاتحة خير لاصطفاف عربي جديد فى قضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المتوازنة وهى من الملفات المهمة جدا التى تعاني منها المنطقة العربية من عديد الصعوبات فى هذا الشأن .