وصول أسماء المدرسين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم للمديريات وبدء إجراءات التسكين

تسلمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اسماء المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بعد انتهاء مرحلة الاختبارات البدنية التى عقدت فى إحدى الجهات السيادية .

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للتعاقد مع المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات البدنية بنجاح ، حيث سيتم تسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم بداية العام الدراسى الجديد.



ومن المقرر أن يتم إرسال أسماء المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات البدنية بنجاح ، المقرر التعاقد معهم بعد انتهاء كافة الإجراءات من الجهات المختلفة إلى المديريات والإدارات التعليمية ، لإنهاء إجراءات التعاقد خلال الفترة المقبلة للمساهمة فى سد العجز بالمعلمين مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

وعلى جانب آخر كان قد شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جاهزية المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وتنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة لكافة المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسى، موجهًا بقيام كل مدير مدرسة على مستوى الجمهورية بتحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة وتقديم تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري، وذلك لضمان التنفيذ المستمر للصيانات البسيطة واستدامتها.