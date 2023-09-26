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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء أعمال رصف وتطوير الطريق الأبيض بحى العجوزة بطول 1200 متر

تطوير طريق
تطوير طريق

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدء تنفيذ مشروع تطوير الطريق الأبيض بنطاق حى العجوزة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوكالة الفرنسية للتنمية ضمن خطة التطوير والتهيئة الشاملة للمحاور المرورية والطرق بنطاق المحافظة.


وشدد محافظ الجيزة على مسئولى الشركات المنفذة للأعمال بضرورة الإنتهاء من تنفيذ مراحل التطوير وفق الجداول المحددة والتى تشمل رصف الطريق الرئيسى بطول 1200 م، مشيراً إلى الأهمية الإستراتيجية للأعمال لكون الطريق الأبيض وصلة مرورية هامة تحقق الربط بين محورى الفريق كمال عامر والمهندس شريف إسماعيل مروراً بالطريق الدائرى.


وأضاف محافظ الجيزة أن الطريق يخدم سكان حى العجوزة ويسهل التنقل للمركبات بين محور 26 يوليو ومحور المهندس شريف إسماعيل ومحور الفريق كمال عامر والطريق الدائرى و محطة قطارات الصعيد.  


من جانبها أشارت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة إلى أن المشروع يأتى ضمن برنامج الإرتقاء الحضرى وتعزيز فرص العمل بالمناطق الغير مخططة، مضيفةً إلى أن الأعمال تشمل تبليط متفرعات الطريق الأبيض مما يسهم فى الإرتقاء بالخدمات المقدمة لسكان المنطقة من أهالى المنطقة.

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أحمد راشد محافظ الجيزة الطريق الأبيض اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الوكالة الفرنسية للتنمية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رصف وتطوير قطارات الصعيد

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