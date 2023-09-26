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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قوته 9 ريختر.. بلد يتهيأ لزلزال مدمر رغم تكذيب الباحث الهولندي

صدى البلد

أثار العالم الهولندي في مجال الزلازل، فرانك هوجربيتس، موجة من القلق مجددا بعد تحذيره من احتمالية حدوث زلزال قوي قد يصل إلى 8.5 درجة على مقياس ريختر في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

 

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وأضاف التقرير أن العالم الهولندي بعدما تنبأ بزلزالي تركيا والمغرب عاد مرة أخرى للواجهة هذه المرة بتحذير شديد حول احتمالية وقوع زلزال قد يهز العالم، قد تبلغ شدته 7.5 درجة.

وتابع التقرير أن بحسب العالم الهولندي الزلزال سيضرب مناطق بالفلبين واندونيسيا وما يجاورها من شرق آسيا غرب المحيط الهادئ خلال الساعات القادمة ما بين 23 و 24 سبتمبر.

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