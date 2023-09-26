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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنفيذا لتوجهيات الرئيس.. الزراعة تطلق أكبر قافلة منافذ متحركة بالسلع الغذائية لشمال سيناء

صدى البلد


أطلق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم أكبر قافلة للسلع الغذائية والخدمات البيطرية إلى محافظة شمال سيناء تضم حوالى 41 سيارة فيها اكثر من 75 طن من السلع الضرورية للاسرة المصرية سواء اللحوم والدواجن والبيض والالبان وأيضا الأرز والسكر والخضراوات الطماطم والبطاطس والبصل وجميع أنواع البقوليات.

 
وكذلك قافلة بيطرية لعلاج المواشي وتقديم الامصال واللقاحات والفحص مجانا بالإضافة إلى صندوق التأمين على الماشية وذلك لدعم وحماية الثروة الحيوانية لاهالينا في شمال سيناء تقديرا لهم على المجهود الذي يبذلونها في حماية أرض سيناء الغالية.

وذلك تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.


وقال وزير الزراعة إن القافلة بالتنسيق مع اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتأتي في ذكرى عزيزة علينا جميعا وهى اليوبيل الذهبى أكتوبر المجيدة وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر والتهنئة لقواتنا المسلحة العظيمة.


القصير وجه بتخفيض 50% على جميع السلع الغذائية وأضاف أن القافلة تتضمن كذلك كراتين سلع غذائية مجانية هدية من الرئيس للمناطق الاكثر احتياجا بالشيخ زويد
بالإضافة إلى توزيع حلويات المولد مجانا.

 
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك قافلة أخرى يتم تجهيزها إلى سيناء تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر العظيم مؤكدا ان الوزارة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ومن خلال مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" تقوم بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة سواء في منافذها الثابتة بالمحافظات أو المتحركة التي تجوب المناطق الاكثر أحتياجا .


القصير وجه الشكر لكل قطاعات الوزارة المشاركة في الإعداد لهذه القافلة وكذلك لكل القائمين عليها.

 
حضر إطلاق القافلة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة 
 وانطلقت السيارات من الوزارة التاسعة صباح اليوم متوجهة إلى محافظة شمال سيناء

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