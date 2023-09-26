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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر وسويسرا تبحثان الفرص الاستثمارية المتاحة وزيادة التعاون

صدى البلد

شارك الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، كضيف شرف في حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة السويسرية بالقاهرة، حيث التقى على هامش الاحتفال بهيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية والوفد المرافق، بحضور إيفون باومان سفيرة سويسرا بمصر، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات. وتناول اللقاء سبل تعزيز وتطوير أوجه التعاون الاقتصادي المشترك وتحقيق الفائدة القصوى للشركات التابعة في مختلف مجالات الصناعة من خلال التكنولوجيات الحديثة والمتطورة التي تمتلكها سويسرا.

قال الدكتور محمود عصمت إن الوزارة حريصة على تنمية علاقات التعاون الاقتصادي والاستفادة من الخبرة السويسرية خاصة فى مجالات الصناعة وذلك في إطار سياسة الحكومة بدعم التصنيع وتحديث وتطوير الصناعات القائمة وتوطين الصناعات التي تعتمد على تكنولوجيات جديدة، مشيدا بالتعاون المثمر في مجال تطوير صناعة الغزل والنسيج والتى تفتح المجال أمام  جذب مزيد من المستثمرين السويسريين في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة، وما تتمتع به مصر من مزايا ومقومات، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير المناخ الملائم للاستثمار من بنية أساسية قوية وإصلاحات تشريعية ومؤسسية لتيسير الإجراءات خلال السنوات القليلة الماضية.

أكد الدكتور عصمت أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يعد نموذجا ناجحا لمشروعات الشراكة المصرية السويسرية، مشيرا إلى دور الهيئة السويسرية للتأمين ضد مخاطر التصدير "SERV" في توفير التمويل اللازم لتوريد أحدث الماكينات  والآلات والمعدات للمصانع الجديدة من كبرى الشركات العالمية ومنها شركات سويسرية، موضحا  أن القطن وصناعة الغزل والنسيج تعتبر من أهم وأعرق القطاعات الصناعية في مصر، التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب كونها مزودًا رئيسيًا للمدخلات لمصانع الملابس الجاهزة من القطاع الخاص، وتساهم بشكل كبير في الصادرات المصرية.

يذكر  أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تواصل استلام المعدات في إطار عقود التوريد لأحدث الماكينات في صناعة الغزل والنسيج من شركات عالمية بقيمة نحو 540 مليون يورو، منها 375 مليون يورو من شركات سويسرية.

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