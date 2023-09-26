مجلس النواب يبدأ إجراءات طلبات تزكية النواب لمرشحي الانتخابات الرئاسية.. صور

يبدأ مجلس النواب تلقى طلبات التزكية من أعضاء مجلس النواب للمرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية.

ومن المقرر أن يستمر تلقى طلبات التزكية حتى يوم الثلاثاء المقبل.



وشهد البهو الفرعونى تواجد عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية .



ووفقا لنص المادة 142 من الدستور

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.