نائب : الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية أكبر ضمانة لنزاهتها

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بجميع القضايا التى ركزت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات فى المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته لدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والجدول الزمني التفصيلي لإجراءاتها ومواعيدها مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية هى الاستحقاق الأهم للمصريين فى ممارسة حقوقهم السياسية.



وأكد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل قصارى جهدها في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بكل حيادية ونزاهة مشيراً الى أن الأشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية أكبر ضمانة لنزاهتها على النحو الذى ينص عليه الدستور والقانون لتنفيذ الاستحقاق الأكبر لشعب مصر في ممارسة حقوقه السياسية خاصة أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة يأتي تطبيقًا لأحكام الدستور والقانون واستجابة لإحدى أهم توصيات الحوار الوطني وأن دعوة كافة المنظمات الدولية للمراقبة يدل على إقامة انتخابات حرة ونزيهة فضلا عن إتاحة إمكانية المراجعة القضائية لإجراءات الاقتراع والفرز لضمان ثقة الناخب فى العملية الانتخابية.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة : إن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي يقفون على مسافة واحدة من كل المرشحين وتعهدوا بذلك أمام الشعب المصري وذلك من أجل تحقيق الدقة والشفافية والنزاهة فالإنتخابات تمثل عرسًا ديمقراطيًا يسعى إليه المصريون كافة مناشداً جميع المواطنين من كافة أطياف الشعب المصرى بالمشاركة الإيجابية في التصويت الإنتخابي لرسم مستقبل مصر بأيدي أبنائها معرباً عن ثقته التامة فى أن إجراء الانتخابات سيتم بصورة ديمقراطية وستكون معبرة عن إرادة الناخبين والشعب المصري كافة وأمام الرأي العام المصرى والعالمى .