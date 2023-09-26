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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليس النفط.. ستاندرد أند بورز تتوقع نموا قويا للإمارات في عامين

الإمارات
الإمارات

بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي، توقعت وكالة “ستاندرد أند بورز” نمو اقتصاد دولة ‎الإمارات بنسبة 3% في العام 2023 على أن ترتفع وتيرة النمو إلى نحو 4% في العام 2024، وفق ما ذكرت صحيفة “الخليج” الإماراتية.

وذكرت ستاندرد آند بورز أن حكومة الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.

وتوقعت استمرار نمو القطاع السياحي في الإمارات بدعم استضافة الدولة لأحداث وفعاليات كبرى، ما يساعد على تحقيق الهدف المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليوناً بحلول عام 2030، ووصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.


كما توقعت أن يواصل القطاع البنكي الإماراتي إظهار أساسات قوية، واستمرار التحسين في الربحية وتجاوز مستويات ما قبل جائحة «كوفيد - 19» بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن قطاع العقارات في دبي سيُظهر مرونة أكبر وسط توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي.

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