نواب البرلمان يزكون الرئيس السيسي مرشحًا للرئاسة

قام عدد كبير من أعضاء مجلس النواب ، بتسجيل تزكيتهم للمرشح الرئاسي المحتمل عبدالفتاح السيسي حيث كان من أوائل من قاموا بتزكية المرشح المحتمل عبدالفتاح السيسي كل من النواب الآتي أسمائهم وتم تسجيل تزكيتهم رسميا من خلال 8 منافذ اعدتها الامانة العامة لمجلس النواب بالبهو الفرعوني للمجلس جاءت الاسماء كما يلي :



فتحي عبدالرحمن عضو لجنة الزراعة .

ايهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

واشرف حاتم رئيس لجنة الصحة.

محمد عبدالرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والامن القومي .

أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع.

محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة .

محمد ماهر إيهاب العمدة وأحمد جعفر وعمرو وطني واحمد الطيبي وعيد حماد وحامد محمد ماهر وامين مسعود ومحمد الكومي ومن المقرر أن يستمر تلقى طلبات التزكية حتى يوم الثلاثاء المقبل .

ووفقا لنص المادة 142 من الدستور

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.