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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أمين الجمعية المصرية لشباب الأعمال: نسعى لتحسين مناخ الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني

صدى البلد

قال محمد أبو باشا، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الجمعية استندت في عملها علي تحسين مناخ الأعمال وخدمة الأعضاء وتنمية المجتمع، من خلال مبادرات عديدة، بالإضافة إلي عمل اللجان النوعية، جاء ذلك خلال كلمتة بمؤتمر الجمعية المصرية لشباب الأعمال والذي أطلقت فيه أستراتيجتها وخارطة الطريق للفترة المقبلة، أن أعضاء الجمعية العمومية، هم قمة الهرم والكيان الأساسي للجمعية والمحرك الرئيسي لها، حيث شرح الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال هيكل لجان مجلس الإدارة  واللجان النوعية ودورها.

كما استعرض الأمين العام للجمعية الأنشطة التي قامت بها الجمعية في الثلاثة أشهر الأخيرة ومنها فتح قنوات تبادل تجاري واستثماري مع عدد من الدول مثل المملكة المتحدة وباكستان واذربيجان والمملكة العربية السعودية، والاعداد لبعثات متبادلة في الأشهر القادمة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الاستثمار والتمثيل التجاري.

كما استعرض أبو باشا أنشطة الجمعية في مجال تحسين الأعمال حيث شاركت الجمعية في لجنة تحسين مناخ الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار، وفي مؤتمر التسجيل العقاري والشمول المالي، وفي برنامج وزارة الصناعة لاصدار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، فيما يجري العمل علي اصدار ورقة  سياسات خاصة بقطاعة الزراعة.

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