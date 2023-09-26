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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل تشريعية النواب:الرئيس السيسي خاض حربًا شرسة ضد الإرهاب وصوتى له

إيهاب الطماوي، عضو
إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب

أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن جميع أعضاء مجلس النواب حريصين على المشاركة فى العرس الديمقراطى الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024وهى أحد الاستحقاقات الدستورية .


وقال النائب إيهاب الطماوي  فى تصريحات صحفية :أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  اعاد لمصر الأمن والاستقرار والسلام ،وحقق طفرة على الصعيد الخارجي وخاض حربا لتحقيق التنمية و الانتصار ضد قوى الشر والإرهاب التى ارادات تخريب البلاد   واسس قواعد جمهورية 30 يونيو التى ترسخ فى أهم مبادئها أن  دولة العدل والقانون والمساواه الكامله متحققة لجميع المواطنين.

وأشار النائب إيهاب الطماوي إلي أن الدولة المصرية ماضية فى اختيار كفاءتها بواقع أن   لكل مجتهد ومعيار التميز فيها الكفاءة .

وشدد النائب إيهاب الطماوي على أن وقع نموذج التزكية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئأسية المقبلة .

إيهاب الطماوي مجلس النواب العرس الديمقراطي الانتخابات

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