وكيل تشريعية النواب:الرئيس السيسي خاض حربًا شرسة ضد الإرهاب وصوتى له

أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن جميع أعضاء مجلس النواب حريصين على المشاركة فى العرس الديمقراطى الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024وهى أحد الاستحقاقات الدستورية .



وقال النائب إيهاب الطماوي فى تصريحات صحفية :أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعاد لمصر الأمن والاستقرار والسلام ،وحقق طفرة على الصعيد الخارجي وخاض حربا لتحقيق التنمية و الانتصار ضد قوى الشر والإرهاب التى ارادات تخريب البلاد واسس قواعد جمهورية 30 يونيو التى ترسخ فى أهم مبادئها أن دولة العدل والقانون والمساواه الكامله متحققة لجميع المواطنين.



وأشار النائب إيهاب الطماوي إلي أن الدولة المصرية ماضية فى اختيار كفاءتها بواقع أن لكل مجتهد ومعيار التميز فيها الكفاءة .

وشدد النائب إيهاب الطماوي على أن وقع نموذج التزكية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئأسية المقبلة .