تعليقًا على تعادل المقاولون مع الزمالك.. خالد الغندور ينشر التشكيل الصحيح للملعب| شاهد

شارك الإعلامي خالد الغندور التشكيل الصحيح للملعب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب خالد الغندور:"وتكون الخطوط جزءا من الملعب أو المناطق التي تحددها، بمعنى أن الكرة الموجودة على خطي التماس أو المرمى تعتبر في الملعب، والمخالفة التي ترتكب على خط منطقة الجزاء تعتبر داخل منطقة الجزاء. ويجب أن يكون الملعب مستطيل الشكل، ويسمى الخطان الطويلان خطيْ التماس، ويطلق على القصيرين خطا المرمى، وتمثل هذه الخطوط حدود الملعب".

علق الإعلامي خالد الغندور على تعادل الزمالك مع المقاولون في بطولة الدوري الممتاز .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" عنوان اللقاء الربع جوه و الباقي بره و يا تري الكورة التمست من انهي ربع و علامات استفهام كبيرة و احتساب هدف بعد الوقت الضائع من كورنر هي ضربة مرمي و لابد من وقفة مع بعض اللاعبين".

اقتنص المقاولون العرب تعادلا قاتلا أمام الزمالك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة من منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.