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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

توافُد أعضاء مجلس النواب للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة

مجلس النواب
مجلس النواب

توافد أعضاء مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 على مقر المجلس، للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤.

و شهد البهو الفرعوني بالمجلس  تواجد عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية ،  حيث أتاحت  الأمانة العامة لمجلس النواب منذ صباح اليوم نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "١٤٢" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (٢٠) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

وجدير بالذكر  أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.

مجلس النواب انتخابات رئاسة تزكية المترشحين الأحزاب البرلمانية

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