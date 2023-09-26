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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انتشل مصر من الخراب.. شريف الورداني يزكي الرئيس السيسي مرشحًا للرئاسة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن النائب شريف الورداني عضو مجلس النواب عن قيامه بتزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي مرشحًا للرئاسة لاستكمال  ما بدأه  من إنجازات علي أرض الواقع .                                                          

 و أكد “ الورداني ” خلال بيان صادر له اليوم أن الرئيس السيسي انتشل مصر من الوقوع في فخ عميق كان معدا لها بإحكام، لافتا إلى أنه لولا القيادة السياسية الحكيمة لما وصلنا إلى كل هذه التطورات . 

 ووفقا لنص المادة 142 من الدستور يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

شريف الوردانى عبدالفتاح السيسي السيسي مجلس النواب

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