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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة يد الأهلي تغادر إلى الكونغو استعدادًا للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية

صدى البلد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال وسيدات بالنادي الأهلي إلى الكونغو برازافيل، استعدادًا لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تقام خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري الىئ 7 أكتوبر القادم.

يترأس البعثة خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

تضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.

 

بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال وسيدات بالنادي الأهلي الكونغو برازافيل بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري خالد العوضي عبد الرحمن طه

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