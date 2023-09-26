تقارير فرنسية تتهم ماكرون بالازدواجية بعد ظهور زوجته بفستان يشبه العباءة الإسلامية

سلط تقرير نشرته شبكة ميديل إيست آي الإخبارية، الضوء علي اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بازدواجية المعايير، بعد أن أشار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى أوجه التشابه بين فساتين السهرة الطويلة التي ارتدتها ملكة بريطانيا كاميلا ، والسيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون ، في مأدبة رسمية والعباءات التي ترتديها النساء المسلمات.

وزار ملك بريطانيا تشارلز الثالث وقرينته فرنسا وسط حظر فُرض مؤخرًا على الرداء الطويل الذي ترتديه العديد من النساء المسلمات في المدارس العامة الفرنسية.

وقال أحد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقاً باسم تويتر: "أوه كاميلا وبريجيت يرتديان العباءات.. نعم هذا جيد"، مضيفا: "فقط أخواتنا المسلمات الشابات يتم استهدافهن وحرمانهن من التعليم والأنشطة الاجتماعية!".

ووصل تشارلز الثالث وزوجته كاميلا إلى فرنسا الأربعاء الماضي في زيارة رسمية. وكان في استقبالهم في باريس الرئيس ماكرون وزوجته.

وكان ظهور النساء بملابس "محتشمة" على ما يبدو قد دفع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التساؤل عما إذا كان الحظر يهدف إلى استهداف النساء المسلمات.

وسأل أحد مستخدمي إكس ساخرًا عن موديل الفساتين التي يفضلها الناس، مضيفًا: "شخصيًا، أرتدي موديل بريجيت ماكرون في الحياة اليومية وموديل كاميلا للمناسبات بين النساء".

وأشار شخص آخر إلى أن "بريجيت محجبة حتى رقبتها.. وكاميلا ترتدي قفطاناً.. لكن أخواتنا المسلمات لا يستطعن الذهاب إلى المدرسة بالعباءة".

في أغسطس الماضي، أعلن وزير التعليم الفرنسي جابرييل أتال قبل بداية العام الدراسي الجديد أن الدولة ستمنع الطالبات المسلمات من ارتداء العباءة، وهو الأحدث في سلسلة من القرارات على مدى العقدين الماضيين التي استهدفت اللباس والممارسة الدينية للمسلمين.

وفي أبريل 2011، تبنت فرنسا حظرا على النقاب في الأماكن العامة، وهي أول دولة أوروبية تفعل ذلك.

الحجاب محظور في المدارس والمباني الحكومية. ويمنع المسؤولون العموميون- بما في ذلك المعلمون ورجال الإطفاء أو ضباط الشرطة- من ارتداء الحجاب في العمل.

وهذا الصيف، أيدت المحكمة الإدارية العليا في البلاد قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بحظر الحجاب في المباريات والمسابقات الرسمية، وهي سياسة انتقدها المدافعون عن حقوق الإنسان والمرأة على نطاق واسع باعتبارها عنصرية وتمييزية وعائقًا أمام المساواة بين الجنسين في الرياضة.