الخارجية الروسية تدين الهجوم على سفارة كوبا في الولايات المتحدة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تدين بشدة الهجوم الأخير على السفارة الكوبية في الولايات المتحدة، وتصر على إجراء تحقيق في الظروف المحيطة به في أقرب وقت ممكن.

وبحسب تصريحات زاخاروفا، فإن الحادث الأخير ليس الأول من نوعه ضد البعثة الدبلوماسية الكوبية في واشنطن، وأن التهديدات المستمرة ضد حكومة جزيرة الحرية'.

وكررت زاخاروفا دوعتها للولايات المتحدة إلى ضمان أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية على أراضيها دون قيد أو شرط مع الامتثال الصارم للالتزامات الدولية.

وأعربت زاخروفا عن تضامن بلادها مع شعب جمهورية كوبا الشقيق ودعمها الكامل لحكومته.