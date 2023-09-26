عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط: الشعب السوداني جزء من الأمة العربية وعلينا الاستمرار في دعمه

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مبادرة نبض العرب هى مبادرة صادقة للتعبير عن مشاعر العرب تجاه ما يحدث في السودان، والتعبير عن الحزن لما يتعرض له المواطن السوداني من مرآة وشباب وكبار سن وتوقف التعليم.

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته في اجتماع دعم مبادرة نبض السودان، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي يرعاه أبوالغيط، أنه علينا اليوم مهمة ضرورية وهى مساعدة الشعب السوداني، لافتا إلى أن جميع المشاركين في المبادرة لديهم القدرة على تقديم تلك المساعدة ويفعلون ذلك حقيقة لكن علينا أن نداوم ونواصل الدعم، خاصة وأن الوضع السوداني يبدو انه لن ينتهي أو يتوقف قريبا في ظل استمرار الاقتتال في السودان.

وأوضح أن الشعب السوداني جزء من هذه الأمة وعلينا أن نستمر في دعمه بكل الجوانب، مع العمل في الوقت نفسه بالضغط لوقف إطلاق النار لانه بدون وقف لاطلاق النار ستظل الأوضاع مؤسفة.

الأمين العام لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية مقر الأمانة العامة وقف لإطلاق النار نبض العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

احذر الفخ .. كولر يفاجئ إمام عاشور برسالة صارمة

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

الدواء تحذر من مكمل غذائي شهير متداول بالأسواق| تعرف على القصه كاملة

5 أيام وتنتهي أزمة البصل والطماطم|تدخل حكومي للسيطرة على فاكهة المائدة المصرية

ترشيحاتنا

هبوط كبير لليرة التركية اليوم أمام الدولار الأمريكي

مفاجآت مثيرة.. خبير لوائح يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون

السيسي: هدفنا الوصول لتوصيف حقيقي للواقع الحالي لحلول مشاكلنا

الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيلًا عن إنجازات التعليم العالي في مصر

السيسي لـ«الأعلى للجامعات»: عايز حلول تفيد الناس

قصة الاحتفال بالمولد النبوي .. الشيخ الشعراوي يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين بالجيش الثانى الميدانى

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

فيديو

الحلو وثروت ووليد توفيق.. مني الشاذلي تفتتح الموسم الجديد من برنامجها بهؤلاء الضيوف

أغلى حلقة في تاريخ البرنامج.. كواليس استضافة عمرو أديب لـ ياسمين صبري| فيديوجراف

نفختها.. أحمد الفيشاوى يطعن بدرية طلبة| شاهد

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ