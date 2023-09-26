‏أمن القاهرة يحقق نجاحات كبيرة في مكافحة السرقات والمخدرات .. تفاصيل

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات.

وتم ضبط 5 أشخاص لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة محل لتجارة الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عين شمس كُرهاً عن مالكه، وضبط بحوزتهم (111 هاتف محمول – 9 سماعات – مبلغ مالى – سلاح أبيض).

وضبطت سيدة "تعمل لدى إحدى السيدات" لقيامها بسرقة (مشغولات ذهبية) الخاصة بالأخيرة من الفيلا محل سكنها " كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق" والتصرف فيهم بالبيع لدى عميلها سيئ النية "مالك محل مصوغات ذهبية" أمكن ضبطه .

وتم ضبط (خفير خصوصى وسائق) حال إستقلالهما سيارة "نقل" بدائرة قسم شرطة الشروق مُحملة بحديد تسليح يزن (طن ونصف) قاما بسرقته من موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وكانا فى طريقهما لبيعه لعميلهما "سىء النية" مالك مخزن خردة بالقاهرة وأمكن ضبطه وإعترف بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة .

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق ، عامل بوفيه "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الشابو "الأيس" وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,500 كيلو جرام – 3 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس – عدد من الأكياس البلاستيكية المعدة للبيع) وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة البيضاء لحماية نشاطهما الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.