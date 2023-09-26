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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصى| تفاصيل

صدى البلد

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، باعتقال أحد حراس المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حارس الأقصى شاهر الرازم، أثناء تواجده في مكان عمله قرب مصلى باب الرحمة.

وقام مستوطنون إسرائيليون، في وقت سابق من اليوم ، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وصرحت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

واقتحم 351 مستوطنا الأقصى يوم أمس، على مجموعات، حيث ضمت كل مجموعة 50 مستوطنا، لإحياء "عيد الغفران اليهودي"، إذ ارتدى بعضهم لباس الكهنة، فيما رُصد أحدهم وهو يحمل سلاحا شخصيا.

ويواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في القدس والأقصى خلال الأيام المقبلة، لإفشال مخططات المستوطنين ومساعي التهويد المستمرة بحقه، والتصدي للاقتحامات الجماعية للأقصى خلال الأعياد اليهودية التي تستمر حتى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

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