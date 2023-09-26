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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يسبب كوارث صحية.. طبيبة تحذر من عدم غلي الألبان وطهي اللحوم جيدا

البان غير مبسترة
البان غير مبسترة

حذرت الدكتورة شيرين زكي، رئيس سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، على صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك"، من الألبان غير المغلية أو غير مبسترة،  ومنتجات الألبان المصنعة من ألبان لم تتعرض للغلي أو البسترة ، او اللحوم غير المطهوة جيدا  والجبن القريش السائب ..

وقالت : البروسيلا لأنها للأسف مرض أساسه بيطري وأعراضه في البداية بتتشابه مع أعراض أمراض أخرى ، لذلك مش دائما الطبيب بينجح في الاول في تشخيص المرض بسرعة، لأن ممكن ميجيش في باله يسأل المريض عن مخالطته لحيوانات أو افرازات حيوانات أو تناول لحوم غير مطهية أو ألبان ومنتجات البان غير مبسترة .

واضافت شيرين ذكي ان هناك حالة سيدة استغرقت اكتر من شهر علشان يتم تشخيصها تشخيصاً سليماً،  شهر وهي بتعاني من آلام مبرحة رهيبة في كل عضلاتها ومفاصلها وحمى حادة تتعدى 40° وتعرق غزير جدا ، ولو لا قدر الله كانت حامل كانت هتتعرض للاجهاض أو يولد الجنين به تشوهات.

وتؤدي البروسيلا الي : 
التهاب البطانة الداخلية للقلب
التهاب حاد في المفاصل
التهاب في الخصيتين
التهاب في الطحال والكبد 
التهابات في الجهاز العصبي المركزي
الاصابة بالعقم 

وأوضحت أن ظهور أعراض حمى البورسيلا يكون كالتالي :
أي شخص يصاب بحمى ، الام في العضلات ، الام في المفاصل، تعرق غزير جدا ، اعياء  ، مع وجود تاريخ للحالة تناول البان أو منتجات البان أو لحوم غير مطهية جيدا ، أو تعامل مع الحيوانات ، أو افرازاتها أثناء مرض أو أثناء ولادة الحيوان ضرورة عمل تحاليل معملية  للبروسيلا.

طبيبه تحذر الألبان الغير مبسترة اللحوم الغير مطهي منتجات الألبان غير مبسترة

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