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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: المشاركة الإيجابية للمصريين في التصويت أكبر ضمان لنزاهة انتخابات الرئاسة

السيد شمس الدين ،
السيد شمس الدين ، عضو مجلس النواب

أعرب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن ثقته التامة فى قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بكل حيادية وشفافية ونزاهة مشيراً الى أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024 مع إعلان الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها سيؤدى الى انتعاش كبير فى الحياة السياسية والشعبية والحزبية خلال المرحلة القادمة.

 


وقال " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم إن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تتم في أجواء من الشفافية والنزاهة خاصة بعد إجرائها تحت إشراف قضائي كامل ما يمنح الجميع حالة من الثقة تجاه سلامة العملية الانتخابية مثمناً الحرص الكبير من الهيئة الوطنية على إطلاق رسائل طمأنة تجاه تطبيق نصوص الدستور والقانون بالانتخابات وأنها تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.


واعتبر النائب السيد شمس الدين الانتخابات الرئاسية بمثابة بداية لمرحلة جديدة من عمر هذا الوطن لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق مطالبا من جميع القوى السياسية والشعبية والحزبية أن يكونوا على قدر الحدث وان تعمل بجدية للخروج بهذا العرس الديمقراطي في أفضل صورة ممكنة والإسراع فى إطلاق حملات إعلامية مكثفة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية والحقيقية في التصويت وممارسة حقهم المشروع في اختيار قائدهم.


كما اعتبر النائب السيد شمس الدين الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة والسماح فيها لمنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية بالمتابعة بالإضافة إلى المتابعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية بمثابة الضمانة الحقيقية لنزاهة وشفافية هذه الانتخابات مناشداً جميع المواطنين بالتصويت والمشاركة فى هذه الانتخابات

السيد شمس الدين الانتخابات الرئاسية الحياة السياسية

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