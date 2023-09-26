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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: الـ 10 سنوات الماضية كانت مرحلة انتقالية لسد الثغرات بكافة قطاعات مصر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يعتبر الـ10 سنوات الماضية مرحلة انتقالية لسد الثغرات و الفجوات التي كانت متواجدة في جميع قطاعات الدولة،مثل:قطاع التعليم و قطاع الصحة.

السيسي:تم إنشاء 50% فقط من البنية الطبية الخاصة بقطاع الصحة

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر ، أنه تم إنشاء 50% فقط من البنية الطبية الخاصة بقطاع الصحة، متابعاً:"أنا مش جاي أسمع كلام جميل"

السيسي: الكلام الجيد ليس هدفي


وأشار الرئيس السيسي إلى ، أن الكلام الجيد ليس هدفه، بل هدفه هو القيام بتوصيف حقيقي للواقع، لخروج بحلول تساهم في تقدم و إصلاح و بناء الدولة.

 

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع التعليم قطاع الصحة البنية الطبية

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