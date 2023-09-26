"شباب الأعمال": تغييرات في تشكيل اللجان لدعم الأعضاء والاقتصاد الوطني

قال أحمد نافع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأعمال بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اللجنة الجديدة قامت بإعادة هيكلة اللجان النوعية واستحداث بعض اللجان الجديدة لضمان تمثيل كافة القطاعات الممثلة في الجمعية، على أن يتم الدعوة لانتخاب أعضائها في الفترة المقبلة، مشددا على أن دور اللجان مهم جدا في الفترة المقبلة وهو المحرك الرئيسي لأنشطة الجمعية.

وأكد نافع خلال كلمته بمؤتمر الجمعية المصرية لشباب الأعمال، والذي أطلقت فيه استراتيجيتها وخارطة الطريق للفترة المقبلة، أن كل لجنة ستقوم بتنفيذ رؤية الجمعية في القطاع الذي تمثله، حيث تم هيكلة لجنة الزراعة، والتي تعد من أهم القطاعات الحيوية، والتي ستضم الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والمبيدات، وكذلك لجنة التعليم والتي ستركز علي المدارس والجامعات والتعليم العالي والمعاهد الفنية، والتدريب والتأهيل المهني وسائل التعليم الحديث والتعليم عن بعد، بالإضافة إلي لجنة التشييد والبناء، في ظل التنامي الكبير في التطوير العمراني بدعم قوي من الدولة، وظهرت جلياً في المدن الجديدة والتطور العمراني، وهو قطاع يمثل شريحة كبيرة من مجتمع الأعمال.

وأشار نافع، إلي قيام الجمعية باستحداث لجان "الاستشارات والتكنلوجيا" و "التمويل والاستثمار والتشريعات" و "ريادة الأعمال" موضحا الدور الذي ستقوم به كل لجنة من تلك اللجان بالاضافة الى استمرار عمل باقي اللجان الأخرى مثل الصناعة والتجارة والصحة.