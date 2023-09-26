هشام الحصري مزكيًا السيسي: دعمه ضرورة لمواجهة التحديات الجديدة

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب أنه يدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة نظرا للانجازات التي شهدناها خلال المرحلة السابقة .



و أضاف عقب توقيع نموذج تزكية للترشح للانتخابات الرئاسية " دعم الرئيس ضرورة أيضا لمواجهة التحديات الجديدة التي نشهدها و التي يمر بها العالم و فالرئيس يعلم حجم المشكلات و التحديات و قادر على التصدي لها و مواجهتها بالحلول.

قال النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب أن ١٠٠% من نواب حزب مستقبل وطن سيوقعون استمارات تزكية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.



جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش توافد أعضاء المجلس عن حزب مستقبل وطن لمقر مجلس النواب لتوقيع استمارات تزكية لترشيح الرئيس في الانتخابات المرتقبة.

كان حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن قررا دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.